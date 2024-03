Sanremo: presentazione del saggio di Francesco Macciò 'L'Universo in periferia' alla libreria Ubik

Sabato 23 marzo 2024, alle ore 16.30, presso la libreria Ubik di Sanremo (via Roma 91), avrà luogo la presentazione in forma di reading di Francesco Macciò: l'occasione è data dalla pubblicazione del suo primo libro di saggi, l'Universo in periferia. S-Oggetti sparsi intorno alla poesia (Moretti & Vitali 2023, prefazione di Marco Ercolani), in cui il poeta di Torriglia si occupa, per la prima volta nelle vesti di critico letterario, degli autori a lui più cari, italiani (o latini) e stranieri, noti e meno noti: tra questi, Dante, Giorgio Caproni, Edoardo Sanguineti e il sanremasco Giovanni Battista Conrieri.

Francesco Macciò, introdotto da Fabio Barricalla, dialogherà col pubblico sul concetto di poesia e sulla varietà di stili che l'hanno colpito e spinto a scrivere in una forma diversa dalla sua abituale: quella poetica.

L'incontro, tra i tanti di quest'ultimo giro di presentazioni dell'Universo in periferia (tra i quali citiamo il precedente appuntamento di Riva Trigoso), culminerà con un reading poetico e musicale, in cui Macciò, accompagnandosi con strumenti a percussione, com'è sua abitudine (il pubblico di Sanremo ha già avuto modo di ascoltarlo al Forte di Santa Tecla, la scorsa estate), reciterà i suoi versi tratti dalle ultime raccolte, L'oscuro di ogni sostanza (La Vita Felice 2017, prefazione di Luigi Surdich) e Abitare l'attesa (La Vita Felice 2011, prefazione di Gabriela Fantato).

Si invitano gli uditori a presentarsi con un congruo anticipo in libreria, per via dei limitati posti a sedere.