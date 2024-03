Donne che hanno fatto l'Europa, a Ventimiglia va in scena "Isole controcorrente" (Foto e video)

Donne che hanno fatto la storia e hanno contribuito alla formazione dell’Europa, ancora prima della sua fondazione. E' stato il tema al centro dello spettacolo teatrale "Isole controcorrente" andato in scena, questa mattina, presso il teatro comunale di Ventimiglia, gremito per l'occasione.

Lo spettacolo teatrale, diretto dal regista Antonio Tancredi su un testo di Andrea Begnini, ha, infatti, ripercorso in una finzione artistica, il viaggio di Ada Rossi e di Ursula Hirschmann, avvenuto nel 1941, da Ventotene (isola dove erano confinati Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni) a Gaeta. I dialoghi hanno fatto riferimento a lettere, scritti, memorie e interviste delle due protagoniste.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse associazioni del territorio. E' stato, infatti, organizzato dal Movimento Federalista Europeo sezione di Ventimiglia, da Scuola di Pace Aps, dalla Spes Aps, dal Gruppo “Penelope” e dall'associazione Tempo Libero soci Coop Liguria di Ventimiglia.

Un evento rivolto alla cittadinanza ma, soprattutto, alla scuole superiori della zona per far conoscere ai giovani le storie femminili, spesso trascurate, che hanno preso parte fin dall’inizio alla costituzione dell'Europa, farli riflettere, al contempo, sul momento difficile in cui stiamo vivendo, caratterizzato da guerre, tensioni internazionali e sociali e lanciare un messaggio di speranza nei ragazzi per un futuro di pace e giustizia sociale. Al termine gli studenti hanno potuto esprimere le loro riflessioni sulle speranze della “genZ” nell’Europa e compilare un questionario per contribuire a creare un centro di aggregazione giovanile "Mulino Lab" a Camporosso affinché sia davvero un luogo speciale per tutti. Tra il pubblico erano presenti anche cittadini, rappresentanti di diverse associazioni del territorio e il candidato sindaco di Sanremo Fulvio Fellegara.