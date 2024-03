Teknoservice, il Centro raccolta rifiuti di Camporosso resterà chiuso fino a giovedì prossimo per lavori di manutenzione alla pressa

Fino a giovedì resterà chiuso al pubblico il centro di raccolta rifiuti di Camporosso, in via Puccini (località Cian de Cà). Teknoservice, infatti, sta provvedendo a lavori di manutenzione della pressa. Ovviamente, in questo lasso di tempo gli utenti non potranno consegnare i loro rifiuti ingombranti o RAEE.

Nel caso in cui i lavori dovessero terminare prima, sarà cura dell’azienda informare tempestivamente la cittadinanza sulla riapertura. Comunque, anche in questi giorni di chiusura, resta attivo il servizio di prenotazione per il ritiro gratuito a domicilio di materiali ingombranti e RAEE.

Per ogni richiesta di prenotazioni o informazioni sull’attività del Centro di raccolta rifiuti e sul servizio svolto da Teknoservice, è possibile telefonare al numero verde 800 508 999 (attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18), scrivere una mail a bacino.ventimigliese@teknoserviceitalia.com, visitare la pagina facebook @bacinoventimigliese o inviare un messaggio Whatsapp al 340/8572681 (sempre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18).

In alternativa, per richiedere informazioni sulle modalità di raccolta e sui servizi offerti ci si può recare direttamente presso il Green point di Ventimiglia, in piazza Ettore e Marco Bassi 1 (aperto il martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13) o presso quello di Bordighera in piazza della Stazione (aperto il lunedì, giovedì e venerdì sempre dalle 9 alle 13). Presso gli sportelli non è possibile conferire alcun tipo di materiale.