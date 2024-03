Non rispondeva né al telefono né al citofono e così sono stati allertati i soccorsi ma, purtroppo, era già morto in casa. E' successo questa mattina in via Guglielmo Marconi a Santo Stefano al Mare.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 2 e un'ambulanza della Croce Verde Arma ma quando sono entrati in casa non c'è stato nulla da fare: l'uomo di circa 60 anni era già morto.