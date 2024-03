Bordighera solidale, la Cri inaugura tre mezzi e un defibrillatore (Foto e video)

Tre nuovi mezzi e un defibrillatore per il comitato di Bordighera della Croce Rossa Italiana grazie alla solidarietà e generosità dei cittadini.

Un'ambulanza, due autovetture per il trasporto di dializzati e un defibrillatore sono stati inaugurati, e benedetti da padre Faustino, questa mattina sul piazzale della chiesa di Terrasanta alla presenza di autorità civili, militari e della comunità.

Ogni mezzo è dedicato alla memoria di persone vicine alla Cri: Thomas, Jose, Piero, Giuseppina e Domenico. "Siamo riusciti a inaugurare un'ambulanza, due autovetture e un defibrillatore grazie alla generosità di alcune persone con il contributo dei cittadini e dei nostri volontari" - dice il presidente della Cri di Bordighera Vincenzo Palmero.

Per l'occasione sono stati consegnati anche alcuni attestati e benemerenze ai volontari della Cri che si sono distinti, in particolar modo, durante l'emergenza Covid e del ponte Morandi. "Bordighera ha avuto tre volontari a Genova per il crollo del ponte Morandi che per quindici giorni hanno attivamente partecipato alle operazioni di soccorso e di assistenza della Croce Rossa Italiana nell'ambito dell'emergenza Ponte Morandi ai quali va una croce commemorativa: Ettore Giovanetti, Mario Manna e Andrea Otten" - fa sapere Palmero - "Un attestato va anche a Davide Vogel per i suoi 25 anni di attività da volontario della Croce Rossa a Bordighera".

"Desidero porgere un apprezzamento, un grande elogio e un enorme grazie per quanto ogni giorno viene svolto dai volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana" - dice l'assessore Walter Sorriento presente insieme al consigliere comunale e volontaria Cri Barbara Bonavia.

La cerimonia si è conclusa con un ricco e prelibato rinfresco allietato dalla musica di un violoncello.