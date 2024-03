Elezioni Amministrative Sanremo: 'Anima' presenta altri tre candidati a sostegno di Alessandro Mager (Foto)

‘Anima’ Sanremo, costituitasi nello scorso giugno come movimento civico-culturale e con l'obiettivo di aggregare persone portatrici di diverse sensibilità del mondo sanremese e provinciale, ha presentato altri tre candidati per le prossime elezioni Amministrative.

Lo scorso 7 marzo, lo ricordiamo, ‘Anima’ ha confermato il proprio supporto al candidato sindaco Alessandro Mager. Il presidente Sergio Tommasini ed il capolista Alessandro Sindoni hanno presentato altri tre candidati alla carica di consigliere comunale: Monica Albarelli, Giovanna Negro e Sabrina Mergiotti.

Monica Albarelli: ex atleta della Nazionale di canoa, allenatrice con quasi due generazioni di sanremesi seguiti personalmente, consigliere nazionale della Federazione Canoa Kayak a Roma, Palma d’Argento per merito tecnico conferita dal CONI. “Mio papà Narciso e mio nonno facevano i carpentieri, tutti i giorni vedevo gente che usciva in canoa al porto vecchio. Allora ho provato per curiosità e alla fine è diventata la mia vita. Prima da atleta e poi come allenatrice. La mia grande passione sportiva è al centro delle mie scelte e mi candido in Anima per lo sport, il mondo delle disabilità e i giovani”.

Giovanna Negro: insegnante, ex consigliere comunale, è stata una colonna portante della scuola materna Santa Marta oltre ad aver contribuito alla creazione della scuola materna della foce. “Mi candido per Mager Sindaco in Anima perché sento di poter dare un concreto contributo al miglioramento di Sanremo, alle scuole e per nuove iniziative rivolte ai nostri giovani”.

Sabrina Mergiotti: imprenditrice agricola. Già candidata civica nelle passate elezioni. “Mi candido per Mager Sindaco in Anima per diventare un punto di riferimento per le problematiche delle frazioni ed in particolare San Bartolomeo dove vivo. Pulizia, decoro, la scuola e la viabilità di via Gabriele d'Annunzio e Strada Gozo sono le mie priorità”.