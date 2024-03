Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi consegna il Tricolore ai bimbi delle scuole di via Pelloux (Foto)

Il Lions Club Bordighera Ottoluoghi consegna il Tricolore ai bambini delle scuole di via Pelloux.

"Come ogni anno, i Lions organizzano questo service presso le scuole di Bordighera di via Pelloux e in occasione della giornata dell’unita nazionale, della costituzione e dell’inno e abbiamo consegnato delle bandiere tricolori agli alunni delle scuole" - fa sapere il Lions Club Bordighera Ottoluoghi - "La scuola come sempre ha risposto con entusiasmo e una volta consegnata la bandiera a tutti gli alunni sono stati spronati nella sventolare con entusiasmo affermando 'dovete sventolare questa bandiera con gioia perché e il simbolo della nostra patria e il simbolo della nostra appartenenza'”.

"Dopo aver aver cantato il nostro inno nazionale ha preso la parola il nostro presidente Maura Lanteri ringraziando tutti per la folta partecipazione" - dice il Lions Club Bordighera Ottoluoghi - "Erano presenti il parroco di Terra Santa, la dirigente scolastica e la nostra socia Giannina Borrelli, che come ogni anno si prodiga per la buona riuscita di questo service in modo encomiabile portando avanti un service molto sentito e di impatto per tutti gli alunni".