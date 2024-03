Bordighera, slegatura delle palme per ottenere parmureli: tradizione rispettata (Foto)

Anche quest’anno, nel mito di Capitan Bresca, si è ripetuta la secolare tradizione dell’apertura delle palme pasquali. Mercoledì 13 marzo, nell’antico e storico palmeto del Beodo di Bordighera si è rinnovata, come ogni anno, l’antica tradizione della slegatura delle palme preparate per ottenere i bianchi parmureli pasquali.

L’evento rievoca il privilegio ottenuto dal mitico Capitan Bresca di fornire le foglie di palma pasquali da inviare in Vaticano, nella ricorrenza del rito liturgico della Domenica delle Palme. Il palmista Massimo Lupi ha eseguito, in chiave moderna e in sicurezza, l’antico e rischioso lavoro dei parmurà, che fino a pochi anni fa risalivano sulle palme con abilità e audacia affidando la loro vita a scarponi chiodati e ad una corda che li assicurava allo stipite.

La legatura tradizionale delle palme ha una storia antica e deve la sua origine nell’intento di procurare le giovani foglie bianche da utilizzare nell’arte dell’intreccio dei parmureli. Le palme, nuovamente “aperte” ai raggi solari stamattina erano state, secondo la consuetudine popolare, legate durante la scorsa estate nella settimana antecedente la festa di Santa Maria Maddalena.

I giovani delicati e candidi simeli, ottenuti questa mattina, sono stati accuratamente raccolti e portati ai laboratori dell’intreccio di Sanremo e Bordighera, dove abili mani li trasformeranno in parmureli, vere opere d’artigianato artistico. L’evento, organizzato dall’Accademia dell’intreccio dei parmureli di Capitan Bresca si è svolta nel palmeto sperimentale Marilena Natta. Hanno partecipato alle operazioni Claudio Littardi, presidente Centro Studi e Ricerche per le Palme di Sanremo, e Maura Traverso, presidente della Cumpagnia d’a Parmura di Bordighera.

La tradizionale slegatura delle palme pasquali rinnova una forte e secolare tradizione che vede le due città riunite nel mito di Capitan Bresca e dei parmureli per il rito cattolico della Domenica delle Palme.