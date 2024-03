Elezioni Sanremo: una cena con Edoardo Rixi a sostegno della candidatura di Rolando a sindaco

E’ previsto per lunedì 15 aprile l’arrivo del Segretario Nazionale Lega Liguria e Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi a sostegno della candidatura di Gianni Rolando a sindaco di Sanremo. La cena si svolgerà alle 19.30 al ristorante Marinella, in via G. Ruffini 21. Nel corso della serata interverrà anche l’onorevole Francesco Bruzzone, candidato alle prossime elezioni europee. La cena è aperta a tutti, simpatizzanti e sostenitori. Sarà possibile prenotare la propria adesione al costo di euro 45,00 euro entro il 10 aprile. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segretaria Organizzativa Provinciale Eleonora Giannascoli chiamando al 3287737357.