Sanremo, nuovo incontro di Sidef: domani conferenza su “La Scienza Araldica, un linguaggio francofono”

Nuovo appuntamento culturale promosso nella città dei fiori dalla sezione locale della SIDEF – Società Italiana dei Francesisti. Giovedì 14 alle ore 16 si terrà presso la sala consiliare del Museo Civico di Sanremo, in piazza Alberto Nota, una curiosa conferenza che unisce un aspetto particolare della cultura medievale e la lingua francese: con il titolo “La Scienza Araldica, un linguaggio francofono” il relatore Freddy Colt (o meglio Faris La Cola) presenterà il frutto dei suoi annosi studi sulla materia.

"Siamo abituati a considerare l’araldica come un argomento riservato a circoli aristocratici, scrivono gli organizzatori, mentre si tratta di una delle più interessanti espressioni della civiltà occidentale fiorita negli anni del Basso Medioevo, ma che percorre anche i secoli successivi fino ad oggi. L’araldica era considerata una seria disciplina scientifica al suo sorgere e ancor oggi, con un mutato indirizzo, è considerata come una preziosa “scienza ausiliaria” (o meglio “documentaria”) della Storia e come tale insegnata nelle università e nei corsi degli Archivi di Stato. Nel pomeriggio di giovedì, in particolare, verrà illustrato il suo linguaggio tecnico, cioè la terminologia specifica, molto precisa, che deve molto alla lingua francese. Ancora nei tempi moderni, infatti, il lessico araldico inglese, spagnolo e anche italiano comprendono numerosi “francesismi”, a testimonianza della diffusione della lingua “d’oil” nelle corti e nell’ambito della cultura laica medievale. Un tema affascinante che verrà illustrato dal conferenziere che, oltre ad essere consigliere della Sidef, è titolare della cattedra di Araldica e Simbologia medievale all’Accademia della Pigna, nonché Socio Corrispondente del prestigioso Istituto Araldico Genealogico Italiano con sede centrale a Bologna.

Introduce l’incontro la professoressa Graziella Ferrari, fiduciaria Sidef per la provincia di Imperia. L’incontro, realizzato con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo, è aperto a tutti.