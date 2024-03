Bordighera, area di scarico: scatta il senso unico alternato in via Pasteur

Scatta fino al 31 agosto il senso unico alternato, disciplinato con l’ausilio di movieri, dalle 8.30 alle 10.30 di lunedì e giovedì in via Pasteur a Bordighera, all’altezza del civico 53, al fine di permettere lo scarico di ferro e materiale per l’attività di fabbro.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

I contravventori saranno puniti a norma di legge. Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso secondo le vigenti normative.