Elezioni Sanremo, 2° appuntamento con "Spuma e Sardenaira": proseguono gli incontri nei quartieri di Gianni Rolando

Secondo appuntamento con"Spuma e Sardenaira": proseguono gli incontri nei quartieri di Gianni Rolando



Appuntamento domani alle 18 alla Gelateria Garibaldi di Sanremo in corso Garibaldi 49, per il secondo incontro di "Spuma e Sardenaira" con il candidato sindaco del centro destra unito Gianni Rolando.



"Sarà occasione - afferma il candidato sindaco sostenuto dai partiti e da forze civiche Gianni Rolando - per condividere con la cittadinanza il mio progetto per la Sanremo di domani ma soprattutto ascoltare le idee per migliorare la qualità della vita nel proprio quartiere".