Ventimiglia, Scullino: "Dare a Rivieracqua i locali occupati da ex consolato francese"

"Dare a Rivieracqua i centrali e ben serviti locali che oggi sono occupati gratuitamente da un ex consolato francese che non esercita più dal 2022 le già minime funzioni, in quanto il nuovo console onorario Luca Fucini svolge il suo incarico a Sanremo". E' la proposta dell'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino riferendosi agli uffici di Rivieracqua nella città di confine.

Scullino propone una soluzione per impedire che gli uffici di Rivieracqua vengano tolti da Ventimiglia. "Mi avevano già ventilato l'ipotesi di questa possibile drastica e soprattutto inaccettabile decisione. Come me lo sapeva anche l’amministrazione ed ero convinto sarebbe intervenuta con la massima urgenza. Ventimiglia e il suo comprensorio constano di circa 50mila abitanti ed è inimmaginabile possa rimanere senza un ufficio fisico sul territorio, dedicato al disbrigo delle pratiche per installazioni, volture, rateizzazioni o anche semplici informazioni oltre che a ricevere le segnalazioni delle varie problematiche" - dice Scullino - "La nostra popolazione è formata anche da persone anziane e stranieri o persone che hanno qui una seconda casa, questo penalizzerà, soprattutto, loro che difficilmente se non con l'uso di svariati mezzi potrebbe raggiungere l'ufficio di Sanremo che è situato dal cimitero di Sanremo praticamente al confine con valle Armea".

"Considerato che il problema principale pare essere il costo dell’affitto del locale pari a 700 euro mensili, chiedo a Di Muro di essere determinato e dare a Rivieracqua, che svolge un servizio pubblico essenziale e continuo, i centrali e ben serviti locali, vicini a fermata del bus, della stazione e ai parcheggi, che oggi sono occupati gratuitamente da un ex consolato francese che non esercita più dal 2022 le già minime funzioni, in quanto il nuovo console onorario Luca Fucini svolge il suo incarico a Sanremo. A questo punto sarebbe meglio reindirizzarli e farne l'uso ad un servizio basilare per tutti i nostri cittadini. Sicuramente si risolverebbe il problema di un eventuale e non auspicabile trasferimento a Sanremo con le negative ripercussioni e conseguenze che comporterebbe la mancanza di un importante riferimento" - sottolinea Scullino.

"Con questo si recupererebbero anche i due parcheggi riservati: uno all’ex console in pensione da anni e alla segretaria e, con l'occasione, assegnarli ai portatori di handicap, che avranno così facile accesso al servizio, e alla Croce Verde" - propone Scullino.