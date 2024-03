Sanremo: passa la corsa femminile e l'Aurelia viene chiusa, scatta la protesta degli automobilisti (Foto)

Non sono mancate invettive e qualche insulto, nel primo pomeriggio di oggi da parte di una serie di automobilisti e motociclisti, bloccati nella zona della ‘Vesca’ alla periferia Est di Sanremo. Fermi anche alcuni bus.

Questa volta, però, non c’entra il senso unico alternato con semaforo per i noti lavori. I mezzi sono stati fermati per consentire il passaggio della corsa di ciclismo femminile ‘Ponente in Rosa’, partita da Bordighera e che arriverà nel savonese.

Nonostante le ordinanze pubblicate dal Comune, in molti si sono ritrovati bloccati e, quindi, hanno protestato a gran voce. Tra l’altro i motociclisti sono stati anche colti da una forte pioggia e si sono rifugiati nel centro commerciale vicino. Dopo il passaggio della corsa la circolazione è ripresa.