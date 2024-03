Ventimiglia: rinviata al 14, 15 e 18 marzo la distribuzione dei kit per conferire i rifiuti differenziati

A causa maltempo Teknoservice ha dovuto far slittare le date della nuova distribuzione gratuita dei kit per il conferimento dei rifiuti nelle eco-isole informatizzate di Ventimiglia Alta, inizialmente previste per la settimana scorsa.

Le nuove giornate di distribuzione saranno le seguenti: giovedì 14 e venerdì 15 marzo, dalle 9 alle 15, nel piazzale Funtanin, nei pressi di porta Nizza; lunedì 18 marzo, sempre dalle 9 alle 15, l’appuntamento è sul sagrato della Cattedrale di Ventimiglia Alta.

Prosegue fino a mercoledì prossimo, invece, la distribuzione dei kit per i residenti di Ventimiglia centro (zone C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11 e C12). E’ importante che tutti siano in possesso delle chiavi per conferire i rifiuti nelle isole di prossimità ad accesso controllato entro il 18 marzo, quando verranno collocate negli spazi appositi.

Ecco le date e le località:

- Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 marzo nella palestra GIL di via Chiappori;

- Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 marzo presso il teatro comunale di via Aprosio.

In tutte le occasioni, gli orari di distribuzione sono dalle 9 alle 15.

A ritirare il kit deve presentarsi l’intestatario della Tari, munito del codice fiscale/tessera sanitaria, o un suo delegato (con copia del codice fiscale dell’intestatario). Il kit può anche essere richiesto al Green point di piazza Ettore e Marco Bassi 1 (tutti i martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13).

Si ricorda ai cittadini del bacino ventimigliese di iscriversi alla pagina Facebook @bacinoventimigliese per rimanere aggiornati su tutte le novità. Inoltre è possibile consultare la pagina dedicata al proprio Comune sul sito www.teknoserviceitalia.com e scrivere a bacino.ventigliemese@teknoserviceitalia.com per ogni chiarimento sui vari aspetti della raccolta rifiuti. E’ infine attivo il numero verde 800.508.999 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, ma sempre nello stesso orario si può anche contattare via messaggio Whatsapp il 340/8572681.