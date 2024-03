Lunghe code sull'Autostrada dei Fiori tra il confine e Ventimiglia: la protesta di una lettrice

Una nostra lettrice, Martina, ci ha scritto per i problemi di viabilità autostradale:

“Sono mesi che va avanti l'imbottigliamento tra Mentone e Ventimiglia a causa dei caselli chiusi. Un lavoro tremendo, sia per entrare che per uscire dall'autostrada. Soprattutto l'entrata da Ventimiglia per andare verso Bordighera ha solo due caselli ed è estremamente pericolosa, perchè da sinistra arrivano le macchine che dalla Francia vanno verso Bordighera e sempre da quel lato escono per andare a Ventimiglia, tagliando la strada a chi entra. Ogni sera il mio compagno (frontaliere) è costretto a rimanere in coda un’ora se non un’ora e mezza per fare il tratto autostradale Mentone-Ventimiglia che andrebbe fatto in 5 minuti. Ulteriore rischio è la coda che si forma sul ponte autostradale sopra Latte. Con tutti i tir e le macchine che si ritrovano lì sopra spero solo che non finisca come il ponte Morandi. Non è possibile che nessuno faccia niente e che nessuno denunci l'accaduto”.