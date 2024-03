Sanremo: rientrato da un lungo viaggio di lavoro il sindaco è subito intervenuto per la tragedia di Valle Armea

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, al termine di una trasferta per questioni personali in Asia, ha subito messo mano la situazione relativa all’incidente che, venerdì 23 febbraio ha visto un Tir investire i due fratelli Tadi e Manar, sulla bretella ‘maledetta’ di Valle Armea.

Nel pomeriggio di ieri ha immediatamente riunito Assessori e dirigenti del comune matuziano, per parlare dell’accaduto. Questa mattina ha fatto un sopralluogo sul posto, insieme al Comandante della Polizia Locale Fulvio Asconio e al dirigente del settore Lavori Pubblici, Danilo Burastero. Con loro ha verificato la situazione viaria della zona, soffermandosi anche sul luogo della tragedia.

Il primo cittadino è poi andato alla scuole ‘Ruffini-Aicardi’ all’interno del Mercato dei Fiori, per portare un segnale di vicinanza personale a tutta la comunità scolastica. Si è poi svolto un incontro privato con i docenti, dal quale sono emerse alcune migliorie possibili sui percorsi, alcune delle quali già eseguite.

Per prevenire comportamenti errati, in orari non previsti visto che la scuola ha orari anticipati o posticipati, verrà fornito un dettagliato orario ma verranno anche chieste integrazioni sul passaggio e fermata della Riviera Trasporti. E’ anche emerso che, sicuramente, la soluzione di integrare le corse RT su fermata dedicata davanti alla scuola è un importante strumento di prevenzione di eventuali incidenti.

Verrà organizzata da parte della Polizia Municipale un’opera di sensibilizzazione verso gli alunni, in ogni classe dell’istituto ed a supporto di quella già fatta dagli insegnanti, per il transito nella zona. Rimane purtroppo sconcertante che, come evidenziato nell’immediatezza del tragico incidente del 23 febbraio e anche ieri dal nostro giornale, alunni e semplici passanti, utilizzino ancora regolarmente la bretella, evitando gli altri camminamenti in sicurezza presenti nella zona.