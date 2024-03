Ventimiglia, capra sui binari: interrotto il traffico ferroviario (Foto)

Traffico ferroviario interrotto a causa della presenza di una capra sui binari. E' successo oggi a Ventimiglia.

Per recuperare l'animale, dopo la segnalazione del personale di un Intercity, sono intervenuti la polizia ferroviaria e i volontari di Ambulanze Veterinarie Odv che hanno tratto in salvo la capra.

Per consentire l'intervento di recupero in totale sicurezza il traffico ferroviario è stato interrotto per circa venti minuti. I volontari di Ambulanze Veterinarie Odv hanno poi contattato l'ufficio veterinario dell'Asl che l'ha presa in custodia. "Ringraziamo la polizia e i dirigenti veterinari dell'Asl1" - dicono i volontari di Ambulanze Veterinarie Odv.