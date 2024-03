Molini di Triora: nuovamente distrutto il 'guado', residenti costretti a passare da Pigna o Vignai (Foto)

Torna d’attualità, dopo le ultime piogge che hanno investito la nostra provincia nei giorni scorsi, il caso del ‘guado’ allestito al di là del torrente, sulla Provinciale 65 a Molini di Triora e che vede ancora l’attesa dei residenti per la costruzione di un vero e proprio ponte.

Dopo le forti piogge di questi giorni i residenti hanno subito un nuovo importante disagio per l'ennesimo cedimento del guado. “Siamo stufi di questa situazione – dicono le famiglie - che sembra non aver fine. Nel weekend è prevista un'altra ondata di maltempo che sicuramente causerà nuovi disagi e intanto i lavori della costruzione del nuovo ponte procedono con una lentezza disarmante. Perdiamo giornate di lavori, rischiamo sempre di aver bisogno di mezzi di soccorso, con tutto quello che ne consegue. Siamo davvero stanchi”.

I disagi per alcune famiglie di Molini di Triora, lo ricordiamo, si sono registrati già altre volte per la distruzione del guado d'accesso alla Sp65 che porta a Langan e Colle Melosa. L'opera provvisoria era stata realizzata dalla Provincia, nell'ambito della demolizione ricostruzione dello storico ponte. Il guado attraversava il torrente grazie ad alcuni grossi tubi di cemento, distrutti e portati via con la piena del corso d'acqua.

Allo stato attuale i residenti sono costretti a risalire la montagna per scollinare a Pigna o passare attraverso Vignai. Tutto questo con un considerevole aumento dei tempi di percorrenza, oltre alla strada che è caratterizzata da numerose buche.