Ladri in azione sulle alture di Sanremo: prese di mira alcune abitazioni in zona campo golf

Torna l’incubo dei ladri sulle alture di Sanremo. Nelle ultime ore i topi d’appartamento sono entrati in azione nella zona del campo golf, introducendosi in una abitazione nonostante ci fossero persone in casa. Una situazione che sta destando grande preoccupazione per i residenti della zona e, in generale, per tutti coloro che abitano fuori dal centro, nelle zone collinari o periferiche.

Costante l’appello per una maggiore sicurezza anche se, va detto, non è sempre semplice per le forze dell’ordine controllare un territorio così esteso anche verso l’entroterra. Per contro è anche vero che un maggiore presidio probabilmente funzionerebbe come deterrente per i malintenzionati.

Negli anni sono stati molti di casi di veri e propri raid nelle case più isolate. E lo schema oggi si ripete con intrusioni anche in presenza di persone all’interno delle abitazioni. Per il momento i residenti si stanno tenendo in contatto con un passaparola costante, ma la richiesta è sempre la stessa: più controlli.