Bordighera, accesso al credito per le imprese. Assessore Sferrazza: "Importante opportunità di supporto all'economia"

L’Assessore al Commercio di Bordighera, Martina Sferrazza, ricorda che dal 1° marzo 2024 sarà possibile accedere a due strumenti di Regione Liguria a sostegno dell’accesso al credito delle imprese dell’artigianato e del commercio: "Garanzia Artigianato Liguria" e "Cassa Commercio Liguria". Sono previste agevolazioni quali il finanziamento a tasso agevolato e garantito, l’abbattimento dei costi di garanzia e un contributo a fondo perduto che può raggiungere in alcuni casi la copertura del 50% dell’investimento effettuato dalle imprese, nella misura massima concedibile di 30mila euro. La dotazione economica complessiva dei due strumenti è pari a 39 milioni di euro.

“E’ un’importante opportunità per il supporto del tessuto economico locale e per questo ritengo doveroso darne la maggior diffusione possibile”, commenta l’Assessore Sferrazza. “Ringrazio Regione Liguria, ha concluso, per l’attenzione con cui guarda al mondo dell’artigianato e del commercio”.

Per ulteriori dettagli e informazioni sui requisiti di partecipazione è possibile consultare il portale web di Regione Liguria all'indirizzo https://www.regione.liguria.it/homepage-sviluppo-economico/servizi-canale/bandi-sviluppo-economico-tutti/category/sviluppo-economico.html