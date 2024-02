Bordighera: interpellanza di Trucchi (Insieme) su scolmatore alla Rotonda di Sant'Ampelio

"Ho letto con attenzione l'articolo dedicato alla convocazione della Conferenza dei Servizi asincrona effettuata dal Comune di Bordighera relativamente al progetto di costruzione di un canale scolmatore che protegga dal rischio idraulico i locali sottostanti alla Rotonda di S.Ampelio". Ad intervenire sull'argomento è Giuseppe Trucchi del gruppo consiliare 'Insieme' che prosegue: "Come correttamente riportato dall'articolo sarà necessario il consenso della Conferenza per poter avviare i lavori. Vorrei solo comunicare alcune precisazioni. Da anni avevamo segnalato che le quote altimetriche della Rotonda erano da rivedere ma è stato necessario attendere la perizia ordinata dal Giudice per poter vedere attestate le anomalie poiché in precedenza le nostre preoccupazioni e i nostri suggerimenti non erano stati tenuti in nessun conto".



"Ci sono gli atti di alcune commissioni consiliari e di almeno un consiglio comunale a dimostrarlo. Occorre anche evidenziare che la soluzione del canale scolmatore non è l'unica presentata dai periti che avevano ipotizzato anche la soluzione di sopraelevare una parte della Rotonda. Segnalo che è depositata e in attesa di discussione nel prossimo, imminente consiglio comunale una nostra interpellanza che chiede approfondimenti circa la appropriatezza paesaggistico ecologica di un canale scolmatore che corre davanti ai locali sulla spiaggia e che sbocca nel mare di S.Ampelio".



"Nella stessa interpellanza chiediamo rassicurazioni circa una possibile eventuale perdita di valore della Rotonda stessa".