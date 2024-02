Con 'Impresa Donna' nuovi progetti alla Confesercenti provinciali per l'imprenditoria femminile

Nuovi progetti in arrivo in casa Confesercenti in un ambito di grande sviluppo come quello della imprenditoria femminile, grazie ad una delle organizzazioni settoriali dell’associazione, ovvero ‘Impresa Donna’.

Al Coordinamento Provinciale è affidato il compito di accreditarsi come guida di rappresentanza fornendo servizi e assistenza all’imprenditoria femminile in sinergia con il coordinamento regionale e nazionale. Nella nostra provincia si è rinnovato il coordinamento provinciale con la nomina della nuova coordinatrice: Erika Martini, laureata in scienze tecniche psicologiche e direttrice della RSA di Olivetta San Michele, coordinatrice dei servizi provinciali della coop Novamedica.

“L’imprenditoria femminile – evidenzia Ino Bonello - oltre a dover fronteggiare tutti gli impegni ed i problemi legati all’attività imprenditoriale, deve fare i conti con la posizione della donna nel contesto socio-economico. Non sono pari le opportunità per le donne in Italia, tanto meno per le imprenditrici. Si rende ancora necessario trovare soluzioni agli ostacoli che impediscono alle donne di gestire al meglio le imprese, in particolare rispetto la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura per la famiglia, ed al rapporto con le banche. Il bisogno di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze familiari è uno dei temi più sentiti dalle imprenditrici, senza dimenticare le difficoltà di accesso alla formazione continua ed al credito alle imprese”.

“Ringrazio tutte le colleghe - dichiara la neo presidente Martini - per la fiducia espressa. Il mio impegno sarà rivolto a costruire azioni politiche-sindacali mirate al conseguimento delle pari opportunità grazie anche allo sportello provinciale ‘Progetto Futura’, l’individuazione degli strumenti necessari per rispondere alle esigenze delle imprenditrici associate, la promozione di attività formative/informative finché le imprenditrici possano spettare al meglio le loro attività imprenditoriali e mantenere i rapporti con le autorità locali. Di particolare interesse infine, è la creazione di una rete di lavoro con il territorio di Cuneo, a cui ci lega già una forte sinergia e uno sguardo attento alle problematiche del territorio transfrontaliero che caratterizza la Riviera dei Fiori, e le opportunità imprenditoriali che offre la Costa Azzurra francese e il territorio monegasco”.

Il coordinamento provinciale oltre alla Presidente sarà così composto. Vice presidente vicaria: Patrizia Borria (ambulante), Elisa Alessi (commercio alimentare), Cristina Armato (agricolo), Anna Cavalcante (Commercio), Chiara Corinni (finanza), Silvia Massa (ristorazione), Roberta Minutolo (turismo), Luna Ozenda (turismo), Fulvia Proia (servizi) e Viviana Scibilia (turismo).