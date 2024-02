Anche a Ventimiglia Alta Teknoservice avvia la nuova distribuzione dei kit per conferire i rifiuti differenziati nelle eco-isole informatizzate

Anche a Ventimiglia Alta nei prossimi giorni verrà effettuata una nuova distribuzione gratuita dei kit per il conferimento dei rifiuti nelle eco-isole informatizzate.

Ad ogni utente verranno consegnati i sacchetti dotati di QR code personalizzato per le differenti frazioni dei rifiuti: plastica e lattine, organico, secco indifferenziato e carta. Agli utenti che non hanno ricevuto la prima fornitura di sacchetti l’anno scorso, verrà inoltre consegnata la tessera per il vetro, che va sempre buttato sfuso, senza insacchettamento.

Le distribuzioni saranno articolate su tre giornate: lunedì 26 febbraio, dalle 9 alle 15, l’appuntamento è sul sagrato della Cattedrale di Ventimiglia Alta; martedì 27 e mercoledì 28 febbraio, sempre dalle 9 alle 15, nel piazzale Funtanin, nei pressi di porta Nizza.

A ritirare il kit deve presentarsi l’intestatario della Tari, munito del codice fiscale/tessera sanitaria, o un suo delegato (con copia del codice fiscale dell’intestatario). Il kit può anche essere richiesto al Green point di piazza Ettore e Marco Bassi 1 (tutti i martedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13).

Si ricorda ai cittadini del bacino ventimigliese di iscriversi alla pagina Facebook @bacinoventimigliese per rimanere aggiornati su tutte le novità. Inoltre è possibile consultare la pagina dedicata al proprio Comune sul sito www.teknoserviceitalia.com e scrivere a bacino.ventigliemese@teknoserviceitalia.com per ogni chiarimento sui vari aspetti della raccolta rifiuti. E’ infine attivo il numero verde 800.508.999 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, ma sempre nello stesso orario si può anche contattare via messaggio Whatsapp il 340/8572681.