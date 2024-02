Sanremo: proseguono i lavori di consolidamento alla 'Vesca', termine previsto tra un anno

In attesa di sapere che ne sarà del crollo del muro a monte (che ha provocato lo sgombero di una coppia di anziani coniugi), proseguono i lavori nel cantiere per i lavori di ripristino del corpo stradale sull’Aurelia alla ‘Vesca’ di Sanremo.

L’area è interessata dalla presenza di una frana attiva che sta provocando ingenti danni alle strutture esistenti ed alle opere viarie. L’intervento di Anas nasce e si sviluppa a seguito della presentazione da parte del Comune di Sanremo nel 2019, del ‘Progetto di Fattibilità Tecnico Economica’ condiviso con la Regione Liguria.

Il costo complessivo delle opere di consolidamento del movimento franoso è di circa 13,5 milioni di euro, 10,5 milioni dei quali finanziati per i lavori di competenza Anas e circa 3 milioni per le opere di competenza del Comune di Sanremo, finanziati dalla Regione con fondi stanziati dopo la mareggiata del 2018 ed il Pnrr.

La messa in sicurezza del tratto di strada statale, coinvolta 100 anni fa da un’importante smottamento del versante soprastante l’Aurelia che ha trascinato in mare un intero convento e dalla mareggiata del 2018 (con parte della collina che scivola in mare diversi centimetri all'anno), si compone di tre interventi principali:

- una paratia, composta da due file di pali di grosso diametro con tre livelli di tiranti;

- il rinforzo dei muri esistenti a sostegno della statale mediante la realizzazione di un nuovo paramento strutturalmente connesso alla paratia e ai muri stessi di sottoscarpa;

- il rifacimento della pavimentazione stradale relativo al tratto di intervento;

- il rinverdimento della scarpata tra la pista ciclabile e il tratto della Aurelia interessato dai lavori;

- la realizzazione di un muro su micropali a monte della pista ciclabile in sostituzione di quello esistente;

- il ripristino della pavimentazione della pista ciclabile relativo al tratto di intervento.

Il Comune di Sanremo, invece, sta provvedendo al consolidamento della scogliera. Il termine degli interventi Anas è previsto per la primavera del 2025.