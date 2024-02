Sanremo: il ricordo di Emilio Borea, sette anni fa aveva organizzato la 'chiacchierata' con la stazione spaziale (Foto e Video)

Ha destato grande cordoglio ed un’immensa tristezza la notizia della morte di Emilio Borea, 66enne molto conosciuto a Sanremo per le sue attività di volontariato e per aver presieduto per tanto tempo l’associazione Ari dei radioamatori sanremesi.

Il video realizzato nel 2022

Borea, appassionato del settore, non mancava mai quando servivano le radio per i collegamenti, in particolare in occasione delle allerta meteo. Uno dei tanti ricordi di Borea è quello di sette anni fa quando, insieme al Liceo Cassini di Sanremo ha parlato con la stazione spaziale internazionale. Un collegamento che ha messo in contatto i ragazzi matuziani direttamente con l'ingegnere Paolo Nespoli, astronauta ma anche radioamatore che si trovava nello spazio a bordo della ISS.

Grazie alla sinergia tra il Liceo e l’associazione, la proposta matuziana presentata alla NASA era arrivata terza. Determinanti la storia della scuola ma anche le apparecchiature utilizzate dai radioamatori matuziani. L'iniziativa era stata spiegata proprio dal presidente dell'ARI Emilio Borea, insieme alla dirigente scolastica Erica Minori.

Ricordiamo Emilio Borea in quel momento, nel servizio che allora venne curato da Stefano Michero.