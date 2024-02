Sanremo: potenziata la collaborazione tra Coop ed Emporio Solidale, a gennaio merce in aumento del 240%

È stata potenziata la collaborazione del supermercato Coop di Sanremo con l’Emporio Solidale gestito dall’Associazione Centro Ascolto Caritas Sanremo in collaborazione e con il supporto del Comune di Sanremo. Saranno donati anche ortofrutta, prodotti da forno, pasta fresca e prodotti freschi prossimi alla scadenza con ritiro quotidiano.



“Fin dalla nascita dell’Emporio Solidale nel 2019 Coop ha effettuato donazioni nell’ambito del progetto “Buon fine”: i ritiri erano però settimanali e riguardavano per lo più prodotti a lunga conservazione - dichiarano da Coop - da ora in avanti invece ogni giorno l’Emporio potrà ricevere in dono tipologie di prodotti sempre molto richiesti come frutta e verdura ed altri generi freschi che così non saranno sprecati e contribuiranno a migliorare la qualità della spesa di chi per necessità deve rivolgersi all’Emporio che attualmente aiuta oltre 400 persone, con richieste in aumento”.

Nel 2023, grazie al progetto “Buon fine”, l’Emporio ha ricevuto dal supermercato Coop di Sanremo1730 kg di merce. Con il nuovo accordo 2024, in poche settimane sono già stati raccolti 708 kg. Solo nel mese di gennaio i kg di merce donata sono stati più di 560 con un incremento del 240% sullo stesso mese del 2023.



“La lotta allo spreco alimentare, cui è stata dedicata la giornata del 5 febbraio, non è solo un vantaggio per chi riceve ma anche per tutti gli operatori del commercio donatori che, oltre a svolgere una valida azione di solidarietà sociale, possono ottenere significativi benefici fiscali previsti dalla legge che regolamenta il settore” concludono da Coop.