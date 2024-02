Ventimiglia, incidente in corso Genova: traffico in tilt

Traffico in tilt, oggi dopo le 13, per un incidente stradale in corso Genova a Ventimiglia nei pressi del cavalcavia di Nervia.

Non si conosce ancora la dinamica esatta dell'incidente che ha visto coinvolta una Panda Fiat che, probabilmente mentre usciva da via Marco Emilio Basso o stava facendo una manovra azzardata, sembra aver tamponato una macchina o una moto che provenivano dal cavalcavia.

Sul posto è intervenuta la polizia. L'incidente ha creato lunghe code in entrambe le direzioni mandando così in tilt la viabilità.