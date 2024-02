Mercato dei Fiori di Sanremo ad Amaie Energia per 33 anni, la soddisfazione del Presidente AMAIE Energia Andrea Gorlero

“Sono molto soddisfatto del buon esito in Consiglio Comunale della pratica relativa alla concessione dell’immobile del Mercato dei Fiori per 33 anni”. Questo il commento del Presidente AMAIE Energia Andrea Gorlero, che prosegue: ”Un riconoscimento da parte del Comune di Sanremo della gestione estremamente performante che ha avuto la nostra società negli ultimi dieci anni. Grazie a questo passaggio, si potrà fare una pianificazione mirata della struttura polivalente, dando maggiori spazi alle scuole e alle associazioni sportive e al contempo migliorando il Mercato dei Fiori. Abbiamo presentato dei progetti, che speriamo possano essere accolti e finanziati con fondi del PNRR".



”Un ringraziamento ai nostri tecnici - conclude Gorlero - per l’importante lavoro svolto che ha portato a questo risultato positivo. Un grazie al Sindaco Biancheri per aver elogiato il nostro consiglio d'amministrazione per il lavoro svolto in questi anni e per le belle parole nei miei confronti, ed ai tanti Consiglieri Comunali che ci hanno dimostrato il loro apprezzamento”.