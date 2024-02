Benza srl: il tuo partner ideale per piscina, giardinaggio, arredo esterno e molto altro

Dall'hobby al lavoro, Benza srl è sempre al tuo fianco. Dai prodotti per la cura del tuo giardino e della tua piscina all'arredo esterno della tua casa fino ai sistemi espositivi per piccoli negozi, Benza ti propone soluzioni personalizzate.

Scopri le sue esclusive per la Liguria:

Prodotti per piscina Mareva: tutto il necessario per rendere la tua piscina un'oasi di relax e divertimento. Mareva è un'azienda francese che rientra tra i leader indiscussi in Europa e nel mondo, nella produzione e distribuzione di articoli per la disinfezione e la cura della piscina.

Sistema a goccia di produzione Benza: irriga il tuo giardino in modo efficiente e risparmiando acqua.Una gamma completa di utili accessori per realizzare un impianto di irrigazione. Nel catalogo Benza troverai tutti i prodotti ed accessori per per la realizzazione di impianti di irrigazione a goccia, per aspersione, microirrigazione in generale, subirrigazione fino alla realizzazione di sistemi di irrigazione professionale.

Sistema espositivo di vendita per piccoli negozi: ottimizza lo spazio del tuo negozio e aumenta le tue vendite con i sistemi espositivi di produzione Benza.

Novità per la tua casa:

Arredo per privati: con i nuovi arrivi trova lo stile perfetto per il tuo giardino o la tua terrazza, con una vasta gamma di prodotti di alta qualità.

Reparto irrigazione e giardinaggio: il reparto è stato rinnovato con i migliori prodotti sul mercato per prenderti cura del tuo verde.

Perché scegliere Benza srl:

Esperienza e competenza: un team di esperti al tuo servizio per consigliarti le migliori soluzioni per le tue esigenze.

Ampia gamma di prodotti: un'ampia scelta di prodotti per soddisfare ogni tua necessità.

Prezzi competitivi: un ottimo rapporto qualità-prezzo per garantirti il miglior servizio al miglior prezzo.

Ti ricordiamo che Benza è a Sanremo in via Pascoli, 163.

Per ogni ulteriore informazione chiama al 0184 575246 o visita www.benzasrl.it e www.benzashop.it