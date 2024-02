Formazione, 49 nuovi corsi finanziati con il piano dell’economia, del mare e del turismo (Video)

49 nuovi corsi di formazione finanziati da Regione Liguria attraverso il Piano dell’economia, del mare e del turismo. È stata infatti pubblicata ieri la graduatoria del bando, aperto ad agosto e chiuso il 6 ottobre, per cui sono stati stanziati 5 milioni di euro a valere sul Fondo sociale europeo.

I corsi, che avranno durata da 150 a 800 ore, coinvolgeranno circa 600 allievi disoccupati a partire da gennaio e fanno riferimento ai settori più lavorativamente strategici dell’economia ligure individuati grazie alla sinergia tra Regione Liguria, Camere di commercio e associazioni di categoria.

“Il Piano dell’economia, del mare e del turismo – dichiara l’assessore alla Formazione Marco Scajola - ha avuto un grandissimo successo e ci permetterà di offrire un’occasione di accesso al mondo del lavoro a 600 disoccupati liguri. Formiamo per occupare con corsi appositi nei settori che effettivamente necessitano di forza lavoro. Un supporto concreto non solo per chi non ha impiego, ma anche per tante aziende che faticano a trovare personale qualificato. Per la stagione 2024 avremo, tra gli altri, nuovi addetti al ricevimento, guide ambientali, operatori di agenzia viaggi, cuochi, camerieri, piazzaioli, ma anche marinai, esperti audiovisivi e della logistica portuale. 5 milioni di euro per concludere alla grande un 2023 che ci ha visto protagonisti in campo formativo con il riconoscimento dell’ottimo lavoro svolto da parte dell’Unione Europea”.

Tra i settori più gettonati il mondo della ricettività turistica con 14 corsi finanziati, a seguire le professioni che fanno riferimento al settore meccanico elettrotecnico e impiantistico con 11 progetti, 6 quelli per la ristorazione, 6 per le professioni nautiche, 7 quelli nella logistica portuale, 3 nell’ambito audiovisivo e infine 2 corsi da frigorista.