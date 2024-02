È già tempo di pensare al Festival 2025: le radio prenotano il loro posto in città per la 75ª edizione

Nemmeno il tempo di stilare i bilanci dell’edizione 2024 che già a Sanremo si mettono le basi per la 75ª edizione del Festival. La kermesse ormai è un evento di enorme portata e che smuove milioni di euro in chiave pubblicitaria. Esserci, quindi, è cruciale. Il mondo della musica torna a frequentare la Città dei Fiori per la settimana più importante dell’anno e anche le radio, sparite per qualche edizione, vogliono essere al centro di tutto per quei sette giorni.

E così in queste ore, quando ancora all’Ariston si sta smontando il palco, alcune delle principali emittenti nazionali hanno già preso contatto con il Comune per presentare le loro domande di occupazione di suolo pubblico in modo da portare a Sanremo i loro ‘truck’.

RDS pare intenzionata a preservare la postazione inaugurata quest’anno in piazza Muccioli, mentre RTL 102,5 vuole tornare sotto al Casinò all’interno del villaggio delle radio allestito dal Comune in modo da radunare le emittenti attorno alla casa da gioco.

“Sono molto contento - commenta l'assessore al Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi - è stata apprezzata un'idea dell'amministrazione, abbiamo riportato le radio in massa a Sanremo, soprattutto le più grandi, dedicando loro aree apposite. Da anni non venivano più, è stato un grande risultato”.

Sono le prime mosse per l’edizione che, per forza di cose, segnerà un cambio di passo senza Amadeus e senza il sindaco Alberto Biancheri. Una svolta non di certo inaspettata ma che porterà anche il Festival a doversi riadattare in uno scenario nuovo, con nuovi nomi al comando e con un obiettivo chiaro: migliorarsi ancora.