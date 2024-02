Sanremo: la soddisfazione di 'Anima' per gli ottimi risultati del festival della Canzone

“Arrivederci. Si chiude un’edizione straordinaria del Festival di Sanremo. Complimenti ad Angelina Mango, a tutti i cantanti e ai nostri liguri in gara, Annalisa e Alfa. Sicuramente ci hanno messo l’ANIMA nel cantare!!

Un Festival diffuso per tutta la città, un evento musicale internazionale che rappresenta il motore economico per tantissimi settori. Un evento che anno dopo anno si è esteso in termini di aggregazione e rappresentanza. Un evento che è cresciuto negli anni guardando avanti, aprendo le porte della città Sanremo, coinvolgente e attrattivo per nuovi investimenti. Un evento che rappresenta la visione cosmopolita della nostra città e che deve spronarci per fare sempre di più. Andare oltre. Siamo orgogliosi per Sanremo”.