Amadeus saluta Sanremo: "È un Festival di tutti, ognuno nel suo ruolo. Grazie davvero"

Lungo applauso dalla sala stampa per Amadeus che saluta il Festival di Sanremo.

Quella di quest'anno è stata infatti la sua quinta e ultima edizione da direttore artistico.

Contattato al telefono durante la conferenza stampa anche Fiorello ha salutato l'ultima edizione in cui ha fatto da spalla ad Amadeus.

"Grazie a tutti, è un Festival di tutti, ognuno di noi per il proprio ruolo fa si che il festival abbia un'importanza, quando costruisci qualcosa, non sempre la puoi condividere con un gruppo. Ho sempre trovato in tutte le persone la fiducia nella mia idea. Non ho mai trovato una persona che mi mettesse in dubbio. Si costruisce un festival nel corso di mesi, ma il puzzle si forma nei venti giorni in cui sei qua".

"In cinque anni ho lavorato in totale autonomia, mai nessuna pressione politica" ha aggiunto il direttore artistico.

"Ho già detto che sarebbe stato l'ultimo festival già a maggio, ma confermo che mi devo veramente fermare".