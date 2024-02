74° Festival di Sanremo: Tananai e la sua 'Tango' fanno cantare tutta piazza Colombo (foto)

Per il terzo anno consecutivo Tananai torna a Sanremo, questa volta come ospite sul palco allestito in piazza Colombo.

Dopo essersi classificato ultimo all'edizione 2022 con il brano 'Sesso occasionale', l'artista milanese è tornato all'edizione successiva conquistando la quinta posizione e tantissimi consensi con la ballata tormentone 'Tango', la canzone che ha anche riproposto in collegamento con il Teatro Ariston.

Il pubblico in piazza ha cantato a squarciagola insieme a Tananai che ha accolto l'affetto della città che lo ha visto nascere artisticamente e lo ha consacrato come uno dei nomi più interessanti del pop Made in Italy.

Nei giorni scorsi sul palco del Suzuki Stage sono saliti Lazza, Rosa Chemical, Paola&Chiara e Arisa.