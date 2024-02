Sanremo 2024, la grande danza torna protagonista all’Ariston con Roberto Bolle

Tra gli ospiti della serata finale del settantaquattresimo Festival di Sanremo ci sarà anche Roberto Bolle, etoile della danza e vera e propria icona del balletto.

“È una grandissima emozione essere qui - ha detto - sono già stato al Festival due volte. Quando Amadeus mi ha chiamato per partecipare, sono stato subito molto felice e ho detto subito si”.

Bolle prosegue: “È una settimana molto importante. Ieri sera ho avuto lo spettacolo più importante della mia stagione artistica. Ero a Londra a ballare alla Royal Opera House, uno spettacolo che ha celebrato i miei venticinque anni come ospite su quel palco. La prima volta che ho ballato a Coven Garden era il 1999. Alla fine il direttore mi ha omaggiato e non è usuale come un ballerino, come ospite, riesca a calcare un palco così prestigioso per venticinque anni”.

“Sono arrivato da pochissimo, ho dormito nulla, ora vado alle prove, ma non potevo perdere questa occasione. È un palcoscenico straordinario per me che ho sempre creduto nell’importanza di portare la danza a tutti, in luoghi popolari. Questa era l’edizione per me da non mancare”.

A proposito di quello che si vedrà sul palco: “Stasera salirò sul palco portano un brano iconico della danza del Novecento che non è mai stato fatto in televisione. Per me sarà molto speciale portare un balletto che viene eseguito in repertorio nei grandi teatri ma anche nei luoghi più pop. So che riuscirà a scaldare il pubblico, ad arrivare nelle case. La grande danza torna protagonista di un grande evento”.

Poi l’annuncio: “Il prossimo 29 aprile, giornata internazionale della danza, su Rai1 torna uno spettacolo dedicato alla danza ‘Viva la danza’.