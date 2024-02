Affaire Travolta a Sanremo 2024, Rai: "Nel contratto nessun riferimento a sponsor"

L’affaire scarpe continua. Un “errore” come è stato definito da Rai che potrebbe costare caro in seguito all'esposto presentato dal Codacons.

“Io mi occupo della parte artistica - ha nuovamente ribadito Amadeus sollecitato in sala stampa -, Quando mi è stato detto che John aveva piacere di venire, avevo le serate piene. Avevo già chiuso la trattativa a Russell Crowe e Roberto Bolle, avevo detto di no perché sembrava dovesse venire il sabato. Mi è stato risposto attraverso qualcuno che lo rappresenta, ‘scegli tu la serata’. Visto che c’era solo rimborso spese, ho proposto l’unica serata rimanente, il mercoledì e lui ha accettato. Tutto il resto per quanto riguarda il contratto, non me ne sono occupato”.

Rai cerca di fare chiarezza specificando che “ci sono stati con l’agente e la società che rappresenta Travolta, abbiamo chiuso un contratto solo con un rimborso basso, che non sveliamo. Non c’è stato alla base di questo contratto nessun riferimento a sponsor. Rai ora si vuole cautelare per i possibili danni che rai stessa potrebbe aver subito”.