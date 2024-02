Maltempo sulla nostra provincia: record di pioggia a Ceriana con 122 mm, prime frane nell'entroterra

Come da previsioni la pioggia continua a cadere senza sosta sulla nostra provincia e su parte del Nord-Ovest. Dopo quella più ‘fine’ di ieri, da questa notte l’intensità della precipitazione è decisamente aumentata e, in alcune zone dell’estremo ponente si sono superati anche i 100 millimetri (da ieri e fino alle 7 di stamane).

Al momento non si segnalano gravi problemi se non qualche danno d’acqua e gli interventi dei Vigili del Fuoco. Due piccole frane sono scese nel corso della notte, una sulla strada per Ceriana, nell’entroterra di Sanremo e una a Villatella, alle spalle di Ventimiglia.

Il record di precipitazioni, al momento (ore 7) spetta a Ceriana con 122 millimetri, seguita da Bajardo con 108 e Borgomaro 104. Quindi troviamo: Dolcedo e Montalto 99, Apricale 97, Dolceacqua 93, Pontedassio 86, Triora 84, Seborga e Cipressa 83, Carpasio 72, Sanremo 71, Imperia 70, Castelvittorio 68, Verdeggia 67, Pigna 66, Rocchetta Nervina 65, Airole e Pieve di Teco 64, Pornassio 62, Col di Nava 52, Ventimiglia 44.

Con le temperature non particolarmente basse, al momento la neve sta cadendo solo sulle cime più alte del Piemonte mentre in pianura piove. Nella nostra provincia la minima più bassa si è registrata ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 0,3, seguito da Nava con 4,4 e Verdeggia con 5. La più alta a Sanremo con 11,8 mentre ad Imperia è stata di 10,7.

In deciso aumento i fiumi e i torrenti anche se, fortunatamente, almeno per ora non destano preoccupazioni. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è a quota 1,48 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a 0,86 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina a Montalto è a 3,48 (livelli di allerta a 5 e 7) che in località Merelli a 2,20 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è a quota 1,01 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 2,06 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 2,32 (giallo a 4 e rosso a 5). In crescita il Roya: ad Airole a 2,77 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è a 0 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Per quanto riguarda il vento, invece, almeno per il momento non supera i 40 km/h in tutta la provincia, anche se dovrebbe crescere notevolmente nelle prossime ore. E, a proposito di previsioni, la pioggia continuerà a cadere senza sosta fino a metà pomeriggio, garantendo una breve tregua. Attenzione, perché in serata è probabile qualche strascico, con nuove precipitazioni.