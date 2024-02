Sanremo: il maltempo blocca i crocieristi a bordo, ultimi due giorni Festival senza giro in città

I passeggeri della ‘Costa Smeralda’, la nave da crociera che resterà fino a domani notte in rada a Sanremo, non possono scendere quest’oggi dall’imbarcazione a causa del maltempo e non potranno nemmeno domani.

La pioggia ma, soprattutto il forte vento hanno infatti bloccato gli sbarchi dalla ‘Smeralda’ e già questa mattina chi è sceso come il presidente della Regione, Giovanni Toti, ieri impegnato per una serie di presentazioni a bordo, ha ‘ballato’ non poco vista la situazione meteo.

Una disdetta per chi sta trascorrendo la crociera a bordo dove, ovviamente non mancano i comfort. Ma i passeggeri avrebbero voluto scendere, soprattutto domani, per poter vivere da vicino l’atmosfera del Festival e, perché no, vedere anche qualche protagonista della kermesse canora matuziana.

Un problema, quello del maltempo che sta preoccupando anche gli organizzatori delle manifestazioni collaterali. Al momento il concerto di Arisa, previsto al ‘Suzuky stage’ è confermato anche in caso di pioggia. Gli spettacoli pomeridiani previsti in piazza Colombo, a causa del maltempo, sono stati trasferiti all’interno del Palafiori della città ligure.

L’unica discriminante potrebbe essere il vento, anche se la decisione sarà presa dai tecnici nel corso della serata. Situazione identica anche per domani.