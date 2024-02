Canzoni, fiori e trattori. La protesta del riscatto agricolo arriva a Sanremo

Il riscatto agricolo conquista la Riviera. Dal Piemonte al Ponente Ligure per rivendicare i loro diritti con un tappa a Imperia.

IL VIDEO

Accoglienza a suon di clacson per far capire che la loro protesta ha un obiettivo: quello di coinvolgere anche chi, fino ad oggi, di quella protesta non ha ancora colto il senso.

Gli imperiesi hanno applaudito gli agricoltori a bordo dei loro i trattori che questa mattina all'alba sono partiti da Mondovì. Una trentina in tutto scortati debitamente scortati dalla polizia stradale.