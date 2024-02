Sanremo: sopralluogo ai lavori de 'La Vesca', la collina non scivola più. Verrà realizzato un nuovo muro (Foto)

Sopralluogo dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, insieme al Dirigente del settore Danilo Burastero, con l’Anas per verificare lo stato di avanzamento dei lavori ed il crono programma ma anche per una possibile variante in corso d’opera.

Si tratta della realizzazione del muro a monte della via Aurelia, ovvero quello che sostiene l’inizio di via Duca D’Aosta in modo tale da garantire, nel più breve tempo possibile, la riapertura del doppio senso di circolazione sull’Aurelia, un annoso problema che si protrae da anni.

“I lavori stanno andando avanti bene – ha detto l’Assessore Donzella – con 270 pali perforati gettati su 140 metri del diametro di 800 mm e lunghi 20 m oltre a 500 tiranti da 40 metri. Prima di questo si era svolto il lavoro relativo alle trincee per la regimentazione dell’acqua. Sono anche in corso gli affidamenti delle scogliere a mare, che serviranno ad evitare che le onde vadano ad erodere lo ‘zoccolo’ del versante”.

Sono molti gli interventi che vengono realizzati contemporaneamente e, in questo modo, la situazione di pericolo è stata bloccata. E’ questa la notizia, al momento più importante: “E’ stato fatto un ottimo lavoro, di concerto tra Regione e Comune – prosegue Donzella – che ha ufficialmente bloccato il pericoloso ‘scivolamento’ di 8 centimetri l’anno di tutto il versante. E’ un’opera fondamentale per quella zona perché, non solo in passato era crollata l’Aurelia sulla ferrovia ma, se si fosse ripetuto, la città sarebbe stata bloccata. Una messa in sicurezza che, come Assessore avevo messo come priorità a salvaguardia dei cittadini e del turismo sanremese”.

Il blocco dello scivolamento è dettato dall’importantissimo lavoro di palificazione che è stato eseguito ed ora gli interventi dovranno proseguire per poter sperare la riapertura a doppio senso dell’Aurelia entro la fine del 2025. Una data da prendere con le molle, visto che i lavori stanno proseguendo e servirà la realizzazione del muro di contenimento, che potrà garantire la riapertura della strada in modo totale.

“E’ stato un importante lavoro di squadra – ha terminato l’Assessore Donzella – tra Comune, Regione ed Anas per un intervento da 18 milioni di euro che, però, risulta fondamentale per l’accesso alla città e, ovviamente, anche per il transito da e per Arma di Taggia. Anche se non è ancora dato sapere la data della riapertura a doppio senso, ora siamo un pochino più tranquilli”.