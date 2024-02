Sanremo: la protesta dei trattori si trasferisce al Sud-Est, il sindaco incontra i manifestanti (Foto e Video)

Il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha incontrato questa mattina gli agricoltori che sono arrivati nella notte da Melegnano, in provincia di Milano e che successivamente si sono spostati nella zona del Sud-Est, in passeggiata Salvo D’Acquisto.

Si è trattato di un incontro cordiale, durante il quale gli agricoltori hanno parlato con il primo cittadino dei problemi che vivono ormai da tempo. “Si è presentato inaspettatamente – ha detto Angelo Panigada, portavoce degli agricoltori – ed è stato molto disponibile e gentile. Essere qua è un’opportunità enorme”.

Il Sindaco le ha dato la possibilità di salire sul palco dell’Ariston? “Sono in corso delle trattative ma, comunque, qualsiasi possibilità aggiuntiva sarà presa con estremo entusiasmo. Già essere qui è importante”.

Domani arriveranno anche i vostri colleghi dal Piemonte, cercherete di andare anche in città? “Noi siamo qui e siamo a disposizione delle forze dell’ordine, che hanno sempre soddisfatto in pieno le nostre esigenze. Qualsiasi cosa si potrà fare la faremo, ma è molto difficile”.

Essere a Sanremo è una buona cassa di risonanza: “Assolutamente si – termina – e siamo felici di essere qui. E’ stato emozionante passare in mezzo alla città con la gente che ci incitava ed applaudiva. Far girare foto e video è importante per la nostra causa”.