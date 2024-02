Sanremo: gambizzato e portato via su un furgone, uomo soccorso in gravi condizioni in valle Armea (foto)

Un uomo di nazionalità romena è stato colpito da diversi spari alle gambe, caricato su un furgone e soccorso lontano dal luogo della sparatoria. Un fatto di sangue dai tratti ancora oscuri si è consumato nel pomeriggio di oggi tra Poggio e Valle Armea, periferia Est di Sanremo.

Le indagini sono ancora in corso e non è chiaro se gli spari siano partiti nella zona di Poggio, in mezzo alle campagne, oppure se in quella zona si sia scatenata una lite, poi sfociata in un inseguimento terminato in Valle Armea, dove l'uomo è stato colpito alle gambe. Sembra che l'uomo, un 52enne, abbia sorpreso due persone sul suo terreno intente a rubare. Uno dei due, vistosi scoperto, ha fatto fuoco.

Entrambi sono fuggiti mentre la sorella dell'uomo lo ha caricato in macchina, fermandosi poi nella zona dove sono iniziate le operazioni di soccorso.

Sul posto è intervenuto un equipaggio di Matuzia Emergenza oltre all'automedica del 118 e ai Carabinieri. Spetterà ora ai militari fare chiarezza sull'accaduto e, soprattutto, rintracciare chi ha sparato. L'uomo è stato portato in ospedale, in codice rosso di massima gravità.