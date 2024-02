Cerri: "Il Frecciarossa per Sanremo non solo durante il Festival"

“Perché Sanremo è Sanremo tutto l'anno. Ecco perché il Frecciarossa da Roma, che Trenitalia ha istituito una tantum in occasione del Festival, deve essere precursore di un servizio definitivo, che raggiunga tutte le principali località della Riviera dei Fiori”.

Chiara Cerri, consigliere regionale della Lista Toti, ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale ai Trasporti, Augusto Sartori, per chiedere se intenda avviare un confronto con Trenitalia per chiedere la conferma di un Frecciarossa che raggiunga la Riviera.

“Accogliamo con favore l'arrivo del Frecciarossa Roma-Sanremo in occasione del Festival perché dimostra come la linea Genova-Ventimiglia possa essere percorsa anche da convogli di nuova generazione - prosegue Chiara Cerri -. Auspichiamo che possa essere stato anche un test da parte dell'azienda per valutare la linea. Di certo non mancherebbe sia il gradimento della clientela, sia la voglia di Liguria di tanti italiani che, specie dalla Lombardia, dal Piemonte e da altre regioni vicine, vorrebbero raggiungere in treno le nostre città. In particolare durante l'estate, verso la Riviera dei Fiori registriamo un grande afflusso di turisti: avere un treno veloce e comodo è senza dubbio un'occasione per tutto l'indotto della filiera turistica, come chiesto anche dalle associazioni di categoria e dagli albergatori, ma anche un utile servizio per chi si sposta per lavoro. Una soluzione se possibile ancora più importante in un momento in cui, a causa dei necessari cantieri di ammodernamento della rete autostradale, il traffico automobilistico comporta pesanti disagi per il ponente ligure. Tutte considerazioni che mi hanno spinto a presentare questa interrogazione all'assessore regionale Augusto Sartori. Credo che una sua interlocuzione proficua con Trenitalia, magari con il supporto dei parlamentari liguri, possa rendere permanente un servizio che sarebbe strategico non solo per il ponente, ma per tutta la Liguria”.