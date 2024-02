Ventimiglia, controlli in frontiera creano lunghe code: disagi per i pendolari (Foto)

I controlli alla frontiera tra Italia e Francia creano lunghe code e disagi ai frontalieri. È successo questa mattina a Ventimiglia.

Le autorità francesi alla frontiera al valico di Ponte San Ludovico per non fare entrare i migranti hanno, infatti, esaminato ogni singola auto che passava il confine creando così lunghe code che hanno, di conseguenza, bloccato i frontalieri, che si recavano al lavoro, per più di venti minuti.

Una coda infinita che ha rallentato così la viabilità e fatto arrivare in ritardo al lavoro i pendolari arrabbiati per la lunga attesa.