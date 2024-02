Moto pirata investe un bambino di 7 anni e fugge via. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 16.30 in corso Cavallotti di fronte alla Villa Ormond.

Ancora da chiarire, da parte della Polizia Municipale, la dinamica dell’incidente. Il bimbo, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite ma è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.

Ora gli agenti della Municipale sono alla ricerca del responsabile che, ovviamente, dovrà rispondere di omissione di soccorso.