Ventimiglia, al via la potatura dei platani: cambia la viabilità in via Tacito (Foto e video)

Cambia la viabilità in via Tacito a Ventimiglia per consentire l'intervento di potatura delle piante presenti lungo la strada.

Per garantire sicurezza durante i lavori, che sono iniziati questa mattina, scatta il divieto di sosta lungo la via fino alla conclusione dell'intervento. I veicoli lasciati in sosta saranno, perciò, rimossi con carro attrezzi.

Sul posto, oltre alla ditta incaricata a svolgere la potatura dei platani, vi è anche la polizia locale per monitorare la situazione e veicolare, in caso di necessità, la viabilità visto che un tratto di strada, interessato dall'intervento, è stato momentaneamente chiuso al transito per garantire maggiore sicurezza.