Triumph Imperia, le novità 2024 in prova su strada

Quella di domani, sabato 3 febbraio, sarà una una giornata speciale presso Triumph Imperia, concessionaria esclusiva per la provincia della famosa e prestigiosa casa motociclistica britannica. Nell’accogliente salone sito in via Felice Musso 9, nei pressi dello svincolo autostradale di Imperia Est, saranno ufficialmente presentati i nuovi modelli Triumph 2024, con la possibilità di provarli su strada.

L’attenzione sarà incentrata sulla Tiger 900 GT Rally Pro e sulla Tiger 900 Rally Pro, moto che presentano innovazioni tecnologiche, raggiungendo un equilibrio perfetto tra prestazioni, versatilità, comfort e carattere. Saranno a disposizione per i test ride anche le nuove Speed Twin 400 e Scrambler 400X. L’invito è rivolto a tutti gli appassionati e l’appuntamento è dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Consigliata la prenotazione allo 0183.272389. Nell’occasione saranno applicati importanti sconti sull’abbigliamento e sull’attrezzatura.

Triumph Imperia fa riferimento a Calvi Auto srl, azienda presente da lungo tempo presente sul mercato delle quattro ruote, che negli ultimi tempi ha aperto le porte anche alle due ruote, evolvendo in Calvi Auto&Moto, oggi salone multimarche, con disponibilità di auto pari al nuovo in pronta consegna, e rivenditore Fantic (moto, scooter e monopattini, con tante proposte e-mobility). In questo periodo, tra l’altro, su alcuni modelli elettrici della gamma Fantic è possibile usufruire degli incentivi statali, con eco bonus del 30%, che sale sino al 40% in caso di rottamazione, dunque a prezzi davvero interessanti.

www.triumphimperia.it