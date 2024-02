Attività che aprono e attività che chiudono: Sanremo si conferma buona meta per chi vuole fare impresa

L’analisi diffusa dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e basata sui dati ‘Movimprese’ mostrano la fotografia dell’andamento economico della provincia di Imperia basandosi sul numero di imprese attive a sul saldo tra quelle che hanno chiuso e quelle che hanno aperto nel 2023.

L’Imperiese è in attivo con 17 imprese in più rispetto all’anno precedente, ma l’analisi di ‘Movimprese’ fornisce anche il dettaglio comune per comune, un elemento in più per analizzare l’andamento economico in provincia. Il verdetto è netto, Sanremo è la città con il miglior saldo: +28 imprese.

Nella Città dei Fiori sono registrate al momento 6.591 imprese attive, mentre nel 2023 le iscrizioni sono state 345 a fronte di 317 cessioni. A Sanremo, quindi, pare sia ancora possibile fare impresa e pare allo stesso modo che la città sia ancora attrattiva per chi vuole aprire una nuova attività.

E lo dimostra anche il confronto con gli altri grandi centri abitati della provincia. Il saldo di Imperia è +17 (5.085 attive, 289 aperte e 272 chiuse nel 2023), mentre quello di Ventimiglia è +15 (2.552 attive, 128 aperte e 112 chiuse nel 2023). Un trend positivo, ma ben lontano da quello di Sanremo. Bordighera chiude a 0 (1.337 attive, 71 aperte e 71 chiuse nel 2023), mentre Taggia va in negativo con un -3 (1.805 attive, 97 aperte e 100 chiuse nel 2023).