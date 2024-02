Ventimiglia in lutto per la morte di Rosalba Condo' in Basso

Ventimiglia è in lutto per la morte di Rosalba Condo' in Basso, scomparsa nell'ospedale di Bordighera all'età di 79 anni.

Lascia il marito Domenico, i figlio David e Manuela, i nipoti Raffaele, Aurora e Alex, il fratello Lino, i parenti e gli amici. La triste notizia ha gettato nello sconforto la comunità che si stringe attorno alla famiglia.

Il funerale avrà luogo domani, il 3 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Nicola da Tolentino ove sarà celebrata la santa messa di suffragio. La salma verrà poi traslata al crematorio di Sanremo. La famiglia ringrazia anticipatamente coloro che si uniranno nel ricordo di Rosalba.